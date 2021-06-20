اخبار العالم

جو بايدن يدعو الرئيس الأفغاني إلى البيت الأبيض

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 46 دقيقة

البيت الابيض

بدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن اجتماع بايدن مع غني وعبد الله سيعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري.

واحتدم القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي حركة “طالبان” منذ أن أعلن بايدن في أبريل أن القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر لتنهي أطول حرب أمريكية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا