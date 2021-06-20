وصول شحنة جديدة من 'فايزر' إلى العراق (صور)

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وصلت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر".

واكدت الشركة، "توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق، بما فيها اقليم كردستان".