انت الان تتابع خبر فوز وتعادل ضمن مباريات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-20 | 18:10
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تمكن فريق نفط الوسط، اليوم الاحد،من تحقيق الفوز على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 3 ـــ 2 ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.
وسجل اهداف نفط الوسط كل من اللاعبين سجاد جاسم محمد و عمر منصور و رسلان حنون فيما سجل للصناعات الكهربائية الاعبين محمود احمد و مصطفى محمود.
وانتهت المباراة الثانية التي جمعت فريقي الحدود ونفط ميسان ضمن مباريات الجولة ذاتها بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.
وسجل للحدود حسين عبد الرضا ومنار طه فيما سجل هدفي نفط ميسان اللاعب وسام سعدون فنجان.
وانتهت المباراة الثانية التي جمعت فريقي الحدود ونفط ميسان ضمن مباريات الجولة ذاتها بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.
وسجل للحدود حسين عبد الرضا ومنار طه فيما سجل هدفي نفط ميسان اللاعب وسام سعدون فنجان.
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