انهيار العملة وصواريخ الكاتيوشا في نشرة السومرية

= لا حياة للبرلمان بعد تصويته على حل نفسه.. وجلسة الثلاثاء مهددة بعدم اكتمال النصاب.

= المفوضية توجه دعوة عاجلة للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة،، وتؤكد.. لا عودة للمرشحين المنسحبين.

= العراق يتجه لشطب 43 مليار دولار من ديونه الخارجية،، وتحذير نيابي من انهيار العملة المحلية.

