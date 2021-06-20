انت الان تتابع خبر انهيار العملة وصواريخ الكاتيوشا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = صاروخ كاتيوشا يستهدف عين الاسد في الأنبار،، واجتماع مرتقب لتحديد آلية جدولة الانسحاب الامريكي.
= لا حياة للبرلمان بعد تصويته على حل نفسه.. وجلسة الثلاثاء مهددة بعدم اكتمال النصاب.
= العراق يتجه لشطب 43 مليار دولار من ديونه الخارجية،، وتحذير نيابي من انهيار العملة المحلية.
= المفوضية توجه دعوة عاجلة للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة،، وتؤكد.. لا عودة للمرشحين المنسحبين.
= العراق يتجه لشطب 43 مليار دولار من ديونه الخارجية،، وتحذير نيابي من انهيار العملة المحلية.