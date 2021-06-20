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انهيار العملة وصواريخ الكاتيوشا في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = صاروخ كاتيوشا يستهدف عين الاسد في الأنبار،، واجتماع مرتقب لتحديد آلية جدولة الانسحاب الامريكي.
= لا حياة للبرلمان بعد تصويته على حل نفسه.. وجلسة الثلاثاء مهددة بعدم اكتمال النصاب.

= المفوضية توجه دعوة عاجلة للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة،، وتؤكد.. لا عودة للمرشحين المنسحبين.

= العراق يتجه لشطب 43 مليار دولار من ديونه الخارجية،، وتحذير نيابي من انهيار العملة المحلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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