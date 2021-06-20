شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات: عودة التعليم الحضوري بالمدارس الحكومية العام الدراسي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عودة نظام التعليم حضورياً في المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021-2022.



يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وسيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

ولفتت المؤسسة إلى أنه سيتم وضع بروتوكول خاص بالعودة إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث والجهات المحلية سيعلن عنه لاحقاً، من شأنه الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي.

وستعمل المؤسسة بالتعاون المباشر مع مدراء المدارس نظراً لدورهم المهم في تهيئة الأجواء المناسبة لرفع كفاءة المعلمين والإداريين وتدريبهم، من أجل ضمان تطبيق البروتوكول بالشكل الأمثل، لتشجيع الطلبة للعودة إلى المدارس.

ونوهت المؤسسة في هذا الصدد بأنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، دون التأثير على بقية منظومة التعليم الحكومي في الإمارات.

مع الإشارة إلى أنه سيتم إبقاء خيار التعلم عن بعد متاحاً لولي الامر في حال رغب في ذلك، علماً أنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة للمدارس.

ودعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق القرار الذي سينعكس بشكل إيجابي على الطلبة باعتبار أن المدرسة هي الحاضنة لطموحهم ومكانهم الأمثل، حيث ستمكنهم العودة من الاستفادة المثلى من مرافق المدرسة المتعددة إلى جانب المتابعة المباشرة من قبل المعلمين والمعلمات لمسيرتهم التعليمية، واستئناف أنشطتهم المختلفة مع أقرانهم ضمن أجواء تربوية وتحفيزية تحفظ لهم سلامتهم.

وأكدت المؤسسة على أن سلامة الطلبة أولوية قصوى تتطلب تعاوناً تاماً من كافة مكونات المجتمع التربوي بدءاً من ولي الأمر مروراً بالطلبة وصولاً إلى المعلمين والمشرفين والإداريين في المدارس، بما يسهم تالياً في إنجاز عودة آمنة للطلبة إلى مدارسهم في 29 أغسطس/آب 2021، ليتمكنوا من خلالها من متابعة مسيرتهم التعليمية دون عوائق.

وذلك تزامناً مع رجوع الهيئة التدريسية والادارية للعمل بالدوام الكامل في المدارس قبل عودة الطلبة حسب التقويم المدرسي.

وقالت المؤسسة إنها تعمل على التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مطلع العام الدراسي القادم حيث باشرت فرق المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة على ضمان توفير أعلى درجات الحماية للطلبة والكوادر العاملة في الميدان التربوي بغية استئناف الدوام المدرسي الحضوري بكل سلاسة واطمئنان.

وأشادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالجهود المشهودة التي بذلتها الجهات المعنية بالدولة خلال الفترات الماضية، والتي كان لها بالغ الأثر في التغلب على الجائحة وما نتج عنها.

وتصدرت الإمارات مراكز عالمية في نسب تقديم اللقاح لكافة شرائح المجتمع، بما فيهم المعلمين، حيث بلغت النسبة الإجمالية لمتلقي اللقاح من قبل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية بالدولة 72%.