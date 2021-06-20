8273 مركز اقتراع في الانتخابات المقبلة بالعراق

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد، تحديد 8273 مركزاً انتخابياً في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة، التي ستجرى في البلاد في العاشر من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.



وقالت مفوضية الانتخابات في بيان صحفي اليوم، إن مجلس المفوضين صادق على عملية الانتشار النهائية لمراكز الاقتراع بواقع 8273 مركز اقتراع، تضم بمجموعها 55041 محطة اقتراع وتستقبل كل محطة 450 ناخباً كحد أقصى.

وأوضحت أن عملية انتشار مراكز الاقتراع تحددت بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب، لافتة إلى أن المفوضية العليا تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها ودراسة الإجراءات الكفيلة بترصين العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية التزامها بإجراء انتخاب المجلس النيابي العراقي في موعده المقرر.