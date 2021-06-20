رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الحوثية المتكررة على المملكة

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ استمرار المليشيا الحوثية الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية.



وأكدت الرابطة على لسان معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المُسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن إطلاق ما مجموعه (17) طائرة مُسيَّرة مُفخَّخة خلال (24) ساعة تجاه أهداف مدنيَّة في المُدن السعوديَّة يؤكد السلوك الإجرامي "المتأصل" لدى هذه المليشيا "الانقلابية" الإرهابية، واستمرارها في خرق القوانين والمواثيق والأعراف الدوليَّة كافة.

وأوضحت أن هذه الهجمات التي لم تُسفر بحمد الله عن وقوع أي ضحايا تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعاني منها هذه المليشيا، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية بمواجهتها لهذا السلوك الإرهابي قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.

وأكد البيان وقوف رابطة العالم الإسلامي، مع كُل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من سُبل لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها