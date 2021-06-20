المملكة السعودية تحدث البروتوكولات الصحية بالمساجد في ظل استمرار كورونا

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

حدثت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة.



وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أصدرت تعميماً بتحديث جميع البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد إليها من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في ظل استمرار جائحة كورونا.

ونص التعميم على العمل بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

كما نص على الإبقاء بفتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(30) دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ(15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة، بالإضافة إلى إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

وحثت الوزارة الجميع على التقيد بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques، داعية إلى التعاون معها في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق البروتوكولات الصحية المحدثة بالاتصال على الرقم الموحد (1933)، للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.