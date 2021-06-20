شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريش" يدعو إلى إشراك اللاجئين في الرعاية الصحية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمعات والحكومات إلى إشراك اللاجئين في الرعاية الصحية والتعليم والرياضة.

وأشار غوتيريش في رسالة افتراضية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين 2021 إلى أنه يجب أن يبدأ اللاجئون حياتهم من جديد، مفيداً بأن اللاجئين أظهروا إسهاما لا يقدر بثمن خلال جائحة كورونا كعاملين أساسيين وعاملين في الخطوط الأمامية في مجتمعاتهم.

وأكد أنه من واجب الجميع مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الدعم من الدول والقطاع الخاص والمجتمعات والأفراد للتحرك نحو مستقبل أكثر شمولاً وخالٍ من التمييز.