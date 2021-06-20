شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يقتحمون "جبل العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم 100 مستوطن يهودي اليوم منطقة جبل العالم المهدد بالاستيلاء في قرية نعلين غرب رام الله، وجرفت آليات الاحتلال 300 دونم في محيطه.

ونقلت مصادر فلسطينية عن رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا بأن 100 مستوطن -بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية- اقتحموا جبل العالم في مسعى لإنشاء مستوطنة جديدة.

وأضاف أن آليات الاحتلال جرفت 300 دونم من أراضي المواطنين في محيط الجبل، مشيرا إلى أن الأهالي توجهوا إلى المكان لصدّ اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين