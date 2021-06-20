بريطانيا: ضغوط على جونسون بعد الخسارة المفاجئة للمحافظين فـي «الفرعية»

لندن ـ د.ب.أ: تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط متزايدة لإعادة النظر في إصلاحاته بشأن التخطيط، حيث تم إلقاء اللوم عليها جزئيا في الهزيمة المفاجئة للمحافظين في الانتخابات الفرعية في شيشام وأميرشام. وتردد أن وزراء الحكومة كانوا من بين الذين حذروا رئيس الوزراء بعد فوز الديمقراطيين الأحرار بمقعد باكينجهامشير الذى كان معقلا لحزب المحافظين منذ تأسيسه في عام 1974، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وكان خط السكك الحديدية “إتش إس 2” الذي يجري بناؤه في الدائرة الانتخابية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، وكذلك إصلاحات التخطيط المقترحة. وخسر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون مقعده في الانتخابات البرلمانية الفرعية التي جرت في دائرة تشيشام وأميرشام، شمال غربي لندن، لصالح الديمقراطيين الأحرار. وبحسب وكالة بلومبرج، تشكل خسارة حزب المحافظين لهذه الدائرة نقطة عابرة ولكنها مهمة في السجل الانتخابي لبوريس جونسون، الذي قاد حزبه في عام 2019 إلى تحقيق أكبر أغلبية في البرلمان منذ عهد رئيسة وزراء بريطانيا، الراحلة، مارجريت ثاتشر.

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