أثيوبيا: تقارير عن مقتل العشرات فـي أورومو

نيروبي ـ د.ب.أ: قبل فترة قصيرة من الانتخابات في أثيوبيا، أبلغت السلطات عن نجاحها في إحراز انتصارات على متمردي جيش تحرير أورومو. وأعلنت مفوضية الشرطة في أورومو أن عشرات من مقاتلي جيش تحرير أورومو قتلوا إضافة إلى أحد القادة خلال العملية التي بدأت قبل أربعة أيام.

ويوجه الاتهام إلى جيش تحرير أورومو الذي يقول إنه يحارب من أجل حقوق أقلية أورومو العرقية بمسؤوليته عن الهجمات القاتلة على الحكومة المركزية وكذلك على الجماعات العرقية الأخرى.

ويخوض الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد الانتخابات فى الأسبوع المقبل في ستين دائرة انتخابية في هذه المنطقة دون معارضة. ألقى النزاع في إقليم تجراي بظلاله على استطلاعات الرأي حيث تم توجيه اتهامات الى الحكومة في أديس أبابا مرارا باستخدام العنف والاغتصاب ضد سكان تيجراي.

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