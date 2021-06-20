قمة جنيف بلا ثمرة.. أمريكا تعد قائمة عقوبات ضد روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن "تعد" عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم " نافالني".

وصرح سوليفان لشبكة "سي إن إن" بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأمريكي والروسي في جنيف "نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع بسبب ما محاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني".



واتفق الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي، في أول قمة بينهما على استئناف محادثات الحد من التسلح وعودة سفيري البلدين إلى واشنطن وموسكو، لكن الخلافات ظلت قائمة في قضايا أخرى.



واعتقل نافالني فور عودته إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من ألمانيا، حيث قضى شهورا يتعافى إثر تعرضه لعملية تسميم بمادة "نوفيتشوك" التي تؤثر على الأعصاب، وحمّل بوتين مسؤولية الاعتداء، وهو أمر نفاه الكرملين مرارا.



وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا على خلفية عملية التسميم.



وأثناء لقاء بايدن وبوتين، وفي أشد تصريحاته، قال الرئيس الأمريكي إن العواقب "ستكون وخيمة على روسيا" إذا توفي المعارض المسجون أليكسي نافالني.



وتابع بايدن أن الأفعال التي أقدم عليها الرئيس الروسي "تضعف" وضع بلاده على الساحة العالمية.