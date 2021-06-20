اليمن يدين هجمات الحوثي ضد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دانت الحكومة اليمنية، الأحد، الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي ضد المدنيين في السعودية واليمن.

وقالت الخارجية اليمنية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي تواصل هجماتها الإرهابية ضد المدنيين بمحافظتي مأرب والحديدة وتصعيدها العسكري الذي يستهدف المدنيين في السعودية عبر الطائرات المسيرة و المقذوفات والصواريخ.



واعتبرت الخارجية اليمنية أن الهجمات الإرهابية والتصعيد العسكري المستمر يأتي كرد حوثي إرهابي على كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وأكدت الخارجية اليمنية أن استمرار التصعيد الحوثي دليل إضافي على ارتهان إرادة هذه المليشيا للنظام الإيراني وسياساته التخريبية في المنطقة،.



ونبهت إلى خطورة النهج الصارخ للمليشيات واستهانتها بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم جديتها في الجنوح إلى السلام والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة.



وجدد بيان الخارجية اليمنية، الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية ، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، .



وطالبت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي بعدم السكوت عن تلك الأعمال المهددة للأمن والاستقرار وإدانتها ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من عواقب ذلك.



والسبت دمر التحالف العربي 17 مسيرة حوثية مفخخة على مدار اليوم.

وأعربت قوى دولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة.