واشنطن عن محادثات فيينا بشأن نووي إيران: لا تزال المسافة كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، تعثر مفاوضات فيينا الخاصة بملف إيران النووي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "لا تزال هناك مسافة كبيرة لتقطعها الأطراف بشأن قضايا رئيسية في مفاوضات فيينا".



وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه يجري التفاوض في فيينا حاليا بشأن أي العقوبات سترفع عن إيران.



وتأتي التصريحات الأمريكية بشأن المحادثات النووية، بعد أيام من إعلان فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.



من جانبه قال مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية اليوم الأحد إن إيران والقوى العالمية الست أرجأوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم.

ولم يذكر إنريكي مورا في حديثه للصحفيين أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، وأضاف أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية الذي ينتهي في 24 يونيو/حزيران.



وقال مبعوث روسيا ميخائيل أوليانوف للصحفيين إن أحدا لا يعرف متى سيتم استئناف المحادثات.

وأوضح المندوب الروسي، أن تسوية المسائل الفنية الأخيرة لاستعادة الاتفاق النووي قد تستغرق أسبوعين بعد بدء الجولة السابعة التي ستكون الأخيرة إذا لم يحدث شيء غير متوقع.

ولم تثمر المفاوضات التي بدأت في بداية أبريل/نيسان الماضي في فيينا بعد، إعادة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى الاتفاق، لا سيما بعد أن قررت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيا حتى وصلت لدرجة نقاء تبلغ 60%، علما بأن تطوير سلاح نووي يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.