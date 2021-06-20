شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو لموقف أوروبي أكثر اتساقاً بشأن الحق الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائه، الأحد، سفين كوبمانس، مبعوث الاتحاد الأوروبي الجديد للشرق الأوسط، إلى موقف أوروبي أكثر وحدةً واتساقاً في شأن الحقوق الفلسطينية، خاصة وأن الجانب العربي يُعوّل كثيراً على الأساس القيمي والأخلاقي للمواقف الأوروبية حيال النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أعرب عن قلقه، خلال الاجتماع، حيال بعض المواقف الأوروبية السلبية التي انحازت بصورة صارخة للموقف الإسرائيلي، خلال المواجهات الأخيرة في فلسطين، مشيراً إلى أن هذه المواقف تناقض الإجماع الأوروبي المُستقر حول حل الدولتين، على أساس خطوط 67، وتخصم من قوة الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي، وتُعطي رسائل مخيبة للآمال للجانب العربي. وأوضح المصدر أن أبو الغيط أكد، خلال اللقاء، أن ثمة حاجة ماسة لإطلاق مسار التسوية النهائية بين فلسطين وإسرائيل، من أجل تجنب المزيد من جولات الصراع وإراقة الدماء، مضيفاً أن مبادئ الحل النهائي معروفة للكافة، وأن الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي طرف مهمٌ فيها، عليها أن تضطلع بمسؤوليتها في حشد الإرادة الدولية لمساعدة الطرفين على الجلوس إلى مائدة التفاوض. وشدد أبو الغيط على أن تفعيل قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 يُمثل نقطة انطلاق مناسبة لهذا الجهد الذي نتطلع إليه.