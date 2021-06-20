شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان شرم الشيخ السينمائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي عن تأجيل الدورة الرابعة من المهرجان التي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 25 يونيو/حزيران الجاري إلى 1 يوليو/تموز المقبل، بسبب تزامن انطلاقه مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وأكد جمال زايدة، رئيس المهرجان، الاتفاق على التفاصيل المختلفة لإقامة الدورة الرابعة مع المحافظة التي رحبت قياداتها بالحدث وتعهدت بتقديم كل سبل المساعدة وتوفير برنامج ترفيهي جديد للضيوف مختلف عن الدورات السابقة، فضلاً عن تذليل كل العقبات أمام الدورة التي تتولى رئاستها الشرفية الفنانة إلهام شاهين، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية للمحافظة على الحضور.