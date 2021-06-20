شكرا لقرائتكم خبر عن منصة التدريب في «الطيران المدني» تحصل على عضوية «أيكاو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت «أي أكت» الدولية لاستشارات الطيران والتدريب؛ الذراع التجارية للهيئة العامة للطيران المدني، على العضوية المنتسبة في برنامج «ترين أير بلس» التابع لمنظمة للطيران المدني الدولي (الأيكاو). وسيسهم هذا الإنجاز الذي حصدته «أي أكت» في العمل بشكل وثيق إلى جانب شركائها مع منظمة الطيران المدني الدولي «الأيكاو» لتطوير وتقديم التدريبات القائمة على الكفاءة مستقبلاً.

وتمكنت «أي أكت» خلال ثلاث سنوات منذ تأسسيها من تدريب أكثر من 1500 متخصص في مجال الطيران من أكثر من 100 منظمة طيران في الإمارات ودول العالم، من خلال تقديم أكثر من 120 برنامجاً تدريبياً يقدمه أكثر من 45 خبيراً في مجال الطيران.

وصرح سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني «بأن هذا الإنجاز يعد أول اعتراف دولي تلقته «أي أكت». نعمل حالياً على التعاون مع جهات الطيران الدولية والجامعات البارزة في المنطقة وجميع أنحاء العالم كجزء من رؤيتنا المستقبلية لتصبح «أي أكت» أحد مراكز التدريب الرائدة في المنطقة».

وأضاف: «نظراً للتحديات التي نواجهها مع تفشي فيروس «كوفيد 19»، قمنا بتحويل جميع الدورات التدريبية المخطط لها لعام 2020 إلى تدريب افتراضي، استمراراً لتحقيق هدفنا في تطوير الموارد البشرية وضمان توافر مهنيين مؤهلين ومختصين في مجال الطيران حول العالم».

ومع الأخذ في الحسبان التغييرات المستمرة في اللوائح والتحديثات ومتطلبات التدريب الحالية في قطاع الطيران، صممت «أي أكت» دوراتها التدريبية في مجال القيادة التنفيذية في الطيران وسلامته وأمنه، وإدارة الجودة والمخاطر، واتفاقيات النقل الجوي وتطوير الشركات والتخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي، إضافة إلى التدريب الفني والمهارات الشخصية.