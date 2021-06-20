شكرا لقرائتكم خبر عن ملبورن وسيدني في نهائي دوري أستراليا للعام الثاني توالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

بفضل هدفين خلال دقيقتين في الشوط الثاني، فاز ملبورن سيتي 2-0 على مكارثر، ليصعد وللعام الثاني على التوالي للدور النهائي في دوري أستراليا الأول الكرة القدم الأحد.

وأحرز هدفي ملبورن سيتي لاعباه ماركو تيليو وستيفان كولاكوفسكي في الدقيقتين 54 و56، ليحصل الفريق على فرصة المنافسة على اللقب للمرة الثانية على التوالي والانتقام لهزيمته في نهائي العام الماضي أمام سيدني إف.سي حامل اللقب مطلع الأسبوع المقبل.

وقال كولاكوفسكي: "سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، وخلال الاستراحة اتفقنا على ضرورة زيادة الضغط عليهم، وهكذا نجحنا في إحراز هدفينا".

وكان سيدني إف.سي بطل الموسمين الماضيين تأهل لنهائي البطولة يوم السبت بعد فوزه في قبل النهائي الأول على أديليد يونايتد 2-1.

وستقام المباراة النهائية السبت القادم.