شكرا لقرائتكم خبر عن 296414 نسمة سكان الفجيرة حتى إبريل العام الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشفت إحصاءات مركز الفجيرة للإحصاء عن تقديرات المركز لعدد سكان الفجيرة بلغت 296414 نسمة، حتى إبريل 2021 ، حيث شكل الذكور 193225، مقابل 103189 من الإناث. وأشارت الإحصاءت إلى أن سكان المدينة يشكلون 37 في المئة من العدد الكلي لسكان الإمارة، و35 في المئة يقطنون في ريف الفجيرة، فيما شكل سكان مدينة دبا 16 في المئة، و 12 في المئة يقطنون ريف مدينة دبا.

تقديرات السكان

وذكر المركز أن عدد المواليد في إمارة الفجيرة خلال إبريل هذا العام، بلغ 209 منهم 115 أنثى، و94 ذكراً،. فيما بلغ عدد الوفيات31 حالة للشهر نفسه، منهم 9 إناث و22 ذكراً. وبينت الإحصاءات، أن عدد عقود الزواج المبرمة في محكمة دبا الفجيرة خلال ابريل، بلغ 33 ، مقابل 5 شهادات طلاق.

عدد المواليد

وأشارت الإحصاءات إلى أن محطة دبا سجلت أعلى معدل أمطار خلال أبريل الماضي بلغت 27.7 ملم، في يوم واحد. ومحطة ضدنا أعلى معدل خلال مايو الماضي بلغت 44 ملم في أربعة أيام.