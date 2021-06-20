شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الرقمي والمسؤولية المجتمعية» في الجامعة القاسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

برعاية الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، وباستضافة الدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية تنظم كلية الاتصال بالجامعة، يوم الثلاثاء الملتقى الطلابي الإعلامي الثالث، بعنوان «الإعلام الرقمي والمسؤولية المجتمعية»، تحت شعار «كلنا مسؤولون» في الحادية عشرة صباحاً، عبر تقنية «زووم».

وأشار الدكتور الخلف، إلى أن الملتقى دليل على الدعم المتواصل الذي تحظى به الجامعة القاسمية من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، ووفقاً لتوجيهاته، يهدف الملتقى إلى نشر قيم المسؤولية الاجتماعية النبيلة وتعزيزها بين الأفراد والمجتمعات، وإظهار الصورة الرائدة لدولة الامارات، أنموذجاً ناجحاً في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية، أمام التحديات الخطرة التي يواجهها المجتمع اليوم في ظلّ مستجدات جائحة «كورونا».

ويشارك في الدورة الحالية (18) جامعة عربية من ثلاث عشرة دولة هي: القاهرة (مصر)، القاسمية (الإمارات)، اليرموك (الأردن)، طيبة (السعودية)، الخليجية (البحرين)، السودان للعلوم التكنولوجية (السودان)، 6 أكتوبر (مصر)، العراقية (العراق)، الحسن الأول (المغرب)، بني سويف (مصر)، فاس (تونس)، معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال (مصر)، بن خضير (الجزائر)، عجمان (الإمارات).

وأوضح أن الملتقى يرصد أهم التحديات التي تواجه تحمل المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمجتمعات، برسم رؤى وآلياتٍ مستقبلية في كيفية نشر ثقافة تطبيق المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات في كل الحالات، خاصة غير الاعتياديّة، فضلاً عن الخروج بتوصيات ومقترحات تجعل الإعلام الرقمي مسهماً بفعالية في تأدية دوره المهني والأخلاقي نحو تنمية الوعي المعرفي والثقافي، وتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدى كل شرائح المجتمع. ​

ونبثق عن الملتقى إطلاق جائزتين: أفضل ورقة بحثية طلابية، وأفضل مبادرة مجتمعية، برعاية مشكورة من مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وجمعية الشارقة الخيرية.