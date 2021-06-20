شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «ست درجات» يلهم خريجي «أمريكية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انضم حديثاً 116 مصمماً ومصممة لقطاع التصميم في دولة الإمارات تخرجوا مؤخراً في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتم الاحتفال بالخريجين الجدد هذا الأسبوع في المعرض السنوي للكلية «ست درجات»، حيث التقوا افتراضياً بخريجي الكلية السابقين والملهمين.

وتضمن المعرض الافتراضي أكثر من 75 عملاً تصميمياً للطلبة الخريجين في مجالات العمارة وإدارة التصميم والتصميم الداخلي وتصميم الوسائط المتعددة والاتصال المرئي والتخطيط الحضري. وقام بتصميم المعرض وتنظيمه فريق متعدد التخصصات من طلبة كلية العمارة والفن والتصميم بقيادة الأستاذة المساعدة ريم إبراهيم والخريجة ريما عبد الغفار.

وقال الدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد الكلية، إن المعرض يعكس المواهب الكبيرة دفعة الخريجين لهذا الفصل ومثابرتهم، والذين اضطروا للتكيف مع التعلم عن بعد خلال الفصول الدراسية الثلاثة الأخيرة من دراستهم الجامعية.

وقال: «على الرغم من هذه التحديات، فهم استمروا في السعي نحو التميز وتقديم أعمال تصميم على أعلى مستوى وفي حصولهم على التقدير والجوائز، حتى على المستوى العالمي».

وأضاف: «إلا أنني لست مندهشاً من نجاحهم، فرحلة طلبة كلية العمارة والفن والتصميم هي دائماً رحلة تحول غير عادية، تتضمن التكيف مع طرق تعلم وتفكير مختلفة جذرياً».

وقالت لمى قادري، خريجة تصميم الوسائط المتعددة، إن تحديات العام الماضي ساهمت في تشكيل هويتها. قالت: «لقد كان العام الماضي أحد أكثر الأعوام تحدياً، إلا أنه كان مجزياً ومفيداً في حياتي، وأنا فخورة جداً بجهود زملائي وقوتهم ومرونتهم خلال هذه الأوقات، وآمل أن يجلب لنا المستقبل السعادة والنجاح».

وقالت دانيا حسن، خريجة التصميم الداخلي، إن مجتمع الكلية هو الذي كان له الأثر الأكبر فيها: «لقد فاقت رحلتي في كلية العمارة والفن والتصميم كل تصوراتي. وصحيح أنني اكتسبت معارف قيمة في مجال التصميم، إلا أنني اكتسبت أيضاً عائلة من الأصدقاء».

وأكد الدكتور بالاثوتشيريل أهمية المجتمع المترابط في كلية العمارة والفن والتصميم مسلطاً الضوء على الدور المهم الذي يستمر الخريجون في لعبه بعد تخرجهم».

وهو بالفعل ما يقوم به خريجو الكلية، وكان أربعة من أنجح خريجي الكلية قد شاركوا في حلقة نقاشية بعد افتتاح معرض «ست درجات» كانت تحت عنوان «كلية العمارة والفن والتصميم والعالم» لتبادل خبراتهم ونصائحهم مع الخريجين الجدد. وشارك مؤسس استوديو «فكرة للتصميم» سالم القاسمي، ومدير الأفلام والمحتوى مصطفى زكريا، ومديرة البرامج من مستودع 421 ميس البيك، ومدير التصميم الداخلي هالة الصابوني، وميسر الجلسة البروفيسور المشارك خوان رولدان في الحلقة النقاشية لمشاركة قصصهم الشخصية وبدئهم أعمالهم الخاصة والسعي نحو ريادة الأعمال والفرص التي واتتهم وتحديات العمل التقليدية.

واستمر البرنامج المفتوح للجمهور العام يومي 18 و19 يونيو بجلستين نقاشيتين قدمها الخريجون وأدارها أعضاء الهيئة التدريسية كيران سجواني وداليا حماتي.

كما تضمن حفل الافتتاح تقديم سلسلة من الجوائز للطلبة الذين أظهروا تميزاً أكاديمياً وتفانياً طوال فترة دراستهم، كما تم أيضاً تقديم الجائزة السنوية للتميز في التدريس بناء على ترشيح طلبة الكلية إلى فيل شيل، عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة من قسم الفنون والتصميم.