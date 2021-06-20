شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتماسك وسيولة مركزة على «جي إف إتش» و«العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما تباينت إغلاقات الأسهم المحلية مطلع الأسبوع، حافظت مؤشرات الأسواق على مستويات فنية جيدة في مستهل جلسات الأسبوع، مع تركز السيولة في سوق دبي على «جي إف إتش»، بينما تركزت في سوق أبوظبي على «العالمية القابضة».

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.03% عند مستوى 6648.91 نقطة، مضيفاً 2.08 نقطة مكاسب بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار، بينما انخفض مؤشر سوق دبي 0.41% إلى 2850.93 نقطة، فاقداً 11.73 نقطة، مع تراجعات العقار والبنوك والاستثمار.

واستقطب «جي إف إتش» المزدوج الإدراج 40.5% من إجمالي سيولة بقيمة 66.5 مليون درهم، وارتفع 5.98% إلى 0.726 درهم، بينما اجتذب «العالمية القابضة» 34% من سيولة سوق أبوظبي بما يعادل 362.9 مليون درهم، مرتفعاً 0.1% إلى 96.4 درهم.

وسجلت السيولة الكلية في الأسواق 1.2 مليار درهم، منها 1.065 مليار درهم في سوق أبوظبي، و163.9 مليون درهم في سوق دبي، بينما وصلت الكميات المتداولة من الأسهم 357.7 مليون سهم، توزعت بواقع 191.9 مليون سهم في أبوظبي، و165.8 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، بينما تراجعت أسعار 32 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 5698 صفقة.

سوق أبوظبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والصناعة والخدمات. وارتفع قطاع البنوك 0.35%، نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.36%، و«أبوظبي التجاري» 0.58%، أمام انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.18%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.14%، بفعل ارتفاع «العالمية القابضة» 0.1%، و«إشراق» 2.6%، مع استقرار «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاتصالات 0.54% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 0.34%، بفعل تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.68%، و«طاقة» 0.71%، على الرغم من ارتفاع «دانة غاز» 0.62%.

وانخفض قطاع العقار 0.01%، مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.15%، فيما استقر «الدار» من دون تغيير.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل والخدمات والصناعة. وهبط قطاع العقار 0.4%، بفعل هبوط «إعمار العقارية» 0.48%، و«إعمار للتطوير» 1.03%، و«ديار» 0.67%، في مقابل ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.37%، واستقرار «داماك» من دون تغيير.

وانخفض قطاع البنوك 0.5%، متأثراً بانخفاض «دبي الإسلامي» 0.81%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.35%.

وهبط قطاع الاستثمار 1% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.57%، و«دبي المالي» 2.52%، و«شعاع كابيتال» 1.94%.

ونزل قطاع النقل 0.03% نتيجة نزول «العربية للطيران» 0.71%، مقابل ارتفاع «أرامكس» 0.51%، و«الخليج للملاحة» 0.96%.

توجه السيولة

وتصدر «جي إف إتش» التداولات في سوق دبي بقيمة 66.5 مليون درهم، مغلقاً عند 0.726 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 16.6 مليون درهم ليغلق عند 4.09 درهم، ثم «إعمار للتطوير» الذي استقطب 15.7 مليون درهم، مغلقاً عند 3.83 درهم.

وفي سوق العاصمة تزعم التداولات «العالمية القابضة» ب363 مليون درهم، مغلقاً عند 96.4 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستحواذه على 261 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 16.62 درهم، ثم «الدار» بتداولات قدرها 175.6 مليون درهم ليغلق عند 3.8 درهم.

وسجل «الفجيرة لصناعات البناء» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي بنسبة 14.5%، مغلقاً عند 1.5 درهم، بينما سجل «سوداتيل» التراجع الأكثر بنسبة 5.19% إلى 0.384 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي «تكافل الإمارات» بنسبة 8%، مغلقاً عند 1.62 درهم، بينما سجل «الأسمنت الوطنية» التراجع الأكثر بنسبة 4.16% إلى 2.3 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 74.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و72.96 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 74.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 7.97 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و66.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 3.46 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وبقيمة تكاد لا تذكر كمحصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 3.46 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 305 آلاف درهم فقط محصلة بيع العرب، و3.15 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 33.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 18 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 33.4 مليون درهم محصلة بيع.