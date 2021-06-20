صحة الشرقية: عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورنا بمستشفى الأحرار

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص

أعلن الدكتور عبدالكريم العراقى مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن فريقا طبيا أجرى عملية ولادة قيصرية لسيدة تعالج بالمستشفى من الكورنا، وانتهت العملية بنجاح واستقرار صحة الأم والطفل.

أوضح مدير المستشفى، أن سيدة مصابة بفيروس كورونا لديها 33 عاما، مقيمة بمحافظة الدقهلية، حضرت لمستشفى الأحرار، بعد تحويل من المستشفى الجامعي بالزقازيق، وكانت حامل فى 39 أسبوعا وتعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة وصعوبة شديدة بالتنفس.

شرع الفريق الطبى بعمل برتوكول الفرز والفحوصات والتحاليل، للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا وبعد التأكد من إصابتها بالفيروس، تم حجزها بقسم النساء وخضعت لبرتوكول العلاج، ووسط إجراءات إحترازية خضعت لعملية ولادة قيصرية ناجحة.