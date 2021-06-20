صور.. تطعيم أعضاء هيئة التدريس في جامعة السويس بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والفريق المتحرك لتطعيم العاملين واعضاء هيئة التدريس بلقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور دكتور سعيد عبادي عميد كلية طب جامعة السويس والدكتور أسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية، وجرى متابعة جاهزية الفرق وتوافر جميع الإحتياجات والخدمات المقدمة لتسهيل إجراءات تطعيم هيئة التدريس.

وقال الدكتور اسماعيل الحفناوي إن تطعيم العاملين بجامعة السويس يأتي ضمن الحملات والجولات المستمرة الجارية تقوم بها الفرق المتحركة لتطعيم الفئات المستهدفة والعاملين بجهاز الدولة والشركات العامة والخاصة بلقاح فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة تصريحات صحفية اليوم الأحد أن الفرق المتحركة تجرى تطعيم كبار السن فى منازلهم من خلال التعاون مع رجال الاسعاف علاوة على توافر اللقاح في مراكز مبارك والعبور وطب البترول بمنطقة المعمل لمن قدموا طلب الحصول من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.