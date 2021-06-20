"العالم الإسلامي" تدين استمرار ميليشيات الحوثي في هجماتها التصعيديَّة ضد الأهداف المدنية في السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - دانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابيَّة في هجماتها التصعيديَّة الخطرة والمتتالية ضد الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت الرابطة على لسان معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المُسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن إطلاق ما مجموعه (17) طائرة مُسيَّرة مُفخَّخة خلال (24) ساعة تجاه أهداف مدنيَّة في المُدن السعوديَّة يؤكد السلوك الإجرامي "المتأصل" لدى هذه المليشيات "الانقلابية" الإرهابية، واستمرارها في خرق القوانين والمواثيق والأعراف الدوليَّة كافة.

وأوضحت أن هذه الهجمات التي لم تُسفر بحمد الله عن وقوع أي ضحايا تعكس مستوى الهمجية وحالة الهوان واليأس التي تعاني منها هذه المليشيات، فيما تؤكد المملكة العربية السعودية بمواجهتها لهذا السلوك الإرهابي قدرتها التامة على حماية أراضيها وإسكات هذا العبث الإجرامي، مع التزامها الأخلاقي الرفيع النابع من قيمها الدينية والوطنية واحترامها للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وذلك في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.

وأكد البيان وقوف رابطة العالم الإسلامي، مع كُل ما تتخذه حكومة المملكة العربية السعودية من سُبل لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.