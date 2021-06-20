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450 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في روسيا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت روسيا اليوم تسجيل 17611 إصابة جديدة و450 حالة وفاة بفيروس " " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس، 17906 إصابة و 466 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و 316 ألفا و 826 إصابة ، منها 129 ألفا و361 حالة وفاة وتماثل 8629 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و869 ألفا و972 شخصا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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