450 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 17611 إصابة جديدة و450 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس، 17906 إصابة و 466 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و 316 ألفا و 826 إصابة ، منها 129 ألفا و361 حالة وفاة وتماثل 8629 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و869 ألفا و972 شخصا.