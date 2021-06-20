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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، خلال الساعات الماضية تسجيل إصابتين مؤكدتين بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19).

 

وأكدت اللجنة، أن الإصابتين المؤكدتين كانتا في عدن، (جنوبي البلاد).

 

وأفادت أنها سجلت حالة وفاة وحيدة لهذا في حضرموت، و9 حالات شفاء 8 منها في تعز، وحالة واحدة في حضرموت.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة إلي نحو (6877) حالة، منها (1353) حالة وفاة، و(3855) حالة شفاء

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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