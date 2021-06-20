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دولة الإمارات تقدم 14,4 مليون جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 14,4 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 31,606 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 14,460,522 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 146.21 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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