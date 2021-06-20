شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من شتاء "تعيس" في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر علماء من أن ظهور فيروسات تنفسية جديدة سيعني أن فصل الشتاء القادم " سيكون تعيسا للغاية"بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث من الممكن فرض مزيد من إجراءات الاغلاق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن كالوم سيمبلي، العضو بالمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، التي تقدم التوصيات للحكومة، إن الأطفال وكبار السن سوف يكونون عرضة للفيروسات المتفشية في نهاية العام.

وحذر خبير صحي أخر من أن المستشفيات قد تصبح " مكتظة بالمرضى" في وقت ما خلال فصل الشتاء.

وقال سيمبلي صباح اليوم لإذاعة تايمز " أعتقد أننا سنشهد فصل شتاء تعيسا للغاية لأن أمراضنا التنفسية ستعود وتضربنا بقوة. ولكن بعد ذلك، أعتقد أننا سنرى الأمور تعود لطبيعتها العام المقبل".