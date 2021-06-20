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68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد تسجيل حالة وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98 %، ونسبة الإصابات النشطة 9ر0 %، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود ثمانية مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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