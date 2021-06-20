شكرا لقرائتكم خبر عن 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد تسجيل حالة وفاة و68 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98 %، ونسبة الإصابات النشطة 9ر0 %، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود ثمانية مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.