شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يحطم 92 مبنى في "بورينج" البلجيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية "بلجا" اليوم الأحد عن مسؤولين قولهم إن 17 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة مطلع هذا الأسبوع، بعد أن ضرب إعصار بلدة "بورينج" جنوب البلاد.

وأظهرت صور على وسائل الإعلام البلجيكية مبان قد انفصلت أسقفها، وتحطمت نوافذها وألحقت أضرار بالسيارات بعد عاصفة أمس السبت.

وذكر التقرير أنه لحقت أضرار بـ 92 مبنى وحوالي عشرة مبان، لم تعد صالحة للسكنى .

وأضاف التقرير أن معظم المصابين كانوا على شرفة مقهى، عندما حدثت العاصفة. وتقع بلدة "بورينج" جنوب مدينة نامور البلجيكية، بالقرب من الحدود الفرنسية.