انت الان تتابع خبر بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة في المحافظة.