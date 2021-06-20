الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لفئات محددة

وقال المصرف في بيان، ورد لـ السومرية يوز، إنه "يدعو كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

