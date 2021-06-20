انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لفئات محددة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.
وقال المصرف في بيان، ورد لـ السومرية يوز، إنه "يدعو كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".