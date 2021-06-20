تجنبًا لـ'السمنة'.. أم تقتل طفلها الرضيع!

وذكر موقع ”ديلي ستار“ الإخباري، اليوم الأحد، أن المحكمة أمرت بإعادة المتهمة كارلا جاريكس 28 عامًا، إلى الحبس الاحتياطي بعدما وجهت إليها يوم الخميس، ثلاث تهم بالقتل غير العمد لطفلها كيماري البالغ من العمر 7 شهور.وبحسب صحيفة ”نيويورك بوست“، وقعت الحادثة في أكتوبر الماضي، حيث تلقت الشرطة بلاغا عبر خط الطوارئ عن واقعة الطفل، وأعلنت عن وفاته بعدما عثرت عليه فاقدا للوعي بمنزله.

وكشفت إدارة شرطة نيويورك، أن مكتب الفحص الطبي قرر أن الحادثة جريمة قتل، وأنه يشتبه في أن كماري كان يعاني من سوء التغذية في ذلك الوقت.

من ناحيتها بينت ميليندا كاتز رئيسة النيابة في مقاطعة كوينز، أن تشريح الجثة أظهر كيف كان يعاني الطفل بشكل مأساوي خلال السبعة أشهر القصيرة من حياته، من سوء تغذية حاد، ودون رعاية طبية، وكان وزنه 9 أرطال و5 أونصات فقط، ومات وهو يعاني من نقص الوزن مع فقدان العضلات وأمراض أخرى.



وتابعت كاتز: “ أن المتهمة والدة الرضيع كانت الراعية الوحيدة له، حيث أهملت رعايته الطبية، وفشلت في توفير الغذاء الأساسي للحياة لهذه الضحية“.

أما جاريكس 28 عامًا فقالت خلال التحقيقات: ”إنها اتبعت تعاليم الكتاب المقدس وأطعمت ابنها طعاما نباتيا فقط“.

وأصرت الأم على أن طفلها لم يكن يعاني من نقص الوزن.

