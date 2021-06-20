العراق.. حملة لمكافحة المخدرات تطيح بعشرات المتهمين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على عشرات المتهمين بمناطق متفرقة من العراق.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها، ألقت القبض على (١٢) متهما في بابل، و(٧) آخرين في المثنى، و(٤) متهمين في ميسان، ومتهمين اثنين في كل من واسط والديوانية وذي قار والانبار وكركوك، ومتهم في البصرة".



وأشارت إلى "ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد متنوعة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

