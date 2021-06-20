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العراق.. حملة لمكافحة المخدرات تطيح بعشرات المتهمين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على عشرات المتهمين بمناطق متفرقة من العراق.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها، ألقت القبض على (١٢) متهما في بابل، و(٧) آخرين في المثنى، و(٤) متهمين في ميسان، ومتهمين اثنين في كل من واسط والديوانية وذي قار والانبار وكركوك، ومتهم في البصرة".

وأشارت إلى "ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد متنوعة من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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