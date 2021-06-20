انت الان تتابع خبر مدرب ليوث الرافدين: كأس العرب بطولة قوية وضرورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-20 | 14:55
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أكدَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، اليوم الأحد، أن بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب قوية ومهمة وضرورية لتحقيق الاحتكاك اللازم للمنتخب وتطوير قدرات اللاعبين الفنية والبدنية بمواجهة منتخبات قوية.
وبيّنَ محمد في المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب بحضور جميع منتخبات المجموعة الثالثة، ان "مشاركة العراق في هذه النسخة من البطولة ستكون مختلفةً من جميع النواحي، سواء على مستوى صغر أعمار اللاعبين وكذلك تحقيق الاستفادة الفنية وبناء منتخب حقيقي لمستقبل الكرة العراقية".
واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: "سنعمل على تقديم أداءٍ جيدٍ في أولى مباريات البطولة أمام منتخب جزر القمر، وتحقيق نتيجة إيجابية تعطينا دافعاً معنوياً كبيراً لتحقيق الأفضل في بقية المباريات".
مشيراَ إلى: أنه يطمح مع بقية اللاعبين لتقديم أداء فني مميز يرضي الجهاز الفني والجماهير العراقية.
واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: "سنعمل على تقديم أداءٍ جيدٍ في أولى مباريات البطولة أمام منتخب جزر القمر، وتحقيق نتيجة إيجابية تعطينا دافعاً معنوياً كبيراً لتحقيق الأفضل في بقية المباريات".
من جانبه، أكدَ قائد منتخب الشباب، عبد الرزاق قاسم، في المؤتمر الصحفي، جاهزية جميع اللاعبين للبطولة ومواجهة جزر القمر الأولى.
مشيراَ إلى: أنه يطمح مع بقية اللاعبين لتقديم أداء فني مميز يرضي الجهاز الفني والجماهير العراقية.
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