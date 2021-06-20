مؤسسة الشهداء تكشف عن آلية جديدة لترويج المعاملات

وقال النائلي في حديث لوسائل إعلام، بينها السومرية، إنه "تم عقد اجتماع في مؤسسة الشهداء لبعض المحافظات (بغداد - الانبار - ديالى - صلاح الدين - نينوى - واسط – وبابل)، تم فيه جمع ممثلي المؤسسة في اللجان الفرعية، لتوضيح الاجراءات البيانية الكاملة للمؤسسة والضوابط المتبعة من اجل ترويج المعاملات للضحايا الارهاب (الشهداء والمصابين)".وأشار إلى "تطبيق آلية جديدة في ترويج المعاملات بدأت من 15 حزيران 2021، سيكون ترويج المعاملات للشهداء والمصابين في مؤسسة الشهداء حيث تكتمل كافة إجراءات المعاملة ثم ترفع إلى اللجنة الفرعية من أجل المصادقة عليها وترجع إلى مؤسسة الشهداء من أجل رفعها إلى هيئة التقاعد الوطنية".

وأضاف النائلي، أن "هذا الاجراء تم بعد تشخيص معوقات ومشكلات كثيرة سابقاً بخصوص معاملات ضحايا الارهاب، مشددا على انه ستتم معالجة كافة الاخطاء السابقة".

