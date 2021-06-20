ألمانيا تتخذ "الخطوة الأصعب" لحظر علم حماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه الحكومة الألمانية إلى حظر علم وشعارات حركة "حماس" الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

ووفق ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية، الأحد، فإن الاتحاد المسيحي الحاكم وشريكه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، توافقا بالفعل على تعديل قانوني يسمح بحظر علم "حماس" في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية في الاتحاد المسيحي، ثورستن فراي قوله: "لا نريد أن تلوح المنظمات الإرهابية بالأعلام على الأراضي الألمانية"، مضيفا "كان يجب على الدولة الدستورية الألمانية أن تقدم استجابة سريعة وحازمة للمظاهرات المعادية للسامية في مايو "أيار" الماضي".

وأضاف "أنا سعيد للغاية لانضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى مبادرتنا" لحظر علم حماس في البلاد.

فيما أكد متحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي لصحيفة دي فيلت، أن الكتل البرلمانية للتحالف الحاكم قدمت بالفعل طلبا للبرلمان قبل أيام، للتصويت على تعديل المادة 86 من قانون العقوبات.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على التعديل في الأسبوع المقبل، على أن يصبح حظر علم حماس نافذا في ألمانيا بمجرد إقرار التعديل القانوني، وفق الصحيفة.

ويجرم التعديل القانوني توزيع المواد الدعائية واستخدام رموز المنظمات الإرهابية المدرجة على يسمى بقائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي.

وتتواجد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وكانت ألمانيا أدانت في مايو الماضي، استخدام متظاهرين شعارات "حماس" وأعلامها في مظاهرات نظمت في المدن الألمانية احتجاجا على التصعيد في الأراضي الفلسطينية في ذلك الوقت.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، دعا أرمين لاشت، المرشح لخلافة أنجيلا ميركل في ديوان المستشارية، لحظر علم حركة حماس بألمانيا.

وفي حينه، أكد مرشح حزب ميركل المسيحي الديمقراطي لتولي منصب المستشار أن هناك حاجة ضرورية حاليا لتغيير القانون، وقال: "لذا يجب حظر هذا العلم الذي يمثل الإرهاب. يجب ألا يتم رفعه في شوارع ألمانيا".

واتهم لاشت حماس بأنها تحول كثيرا من الأشخاص الذين يعيشون بشكل سلمي في قطاع غزة "إلى رهائن لأجل أعمالها الإرهابية"، وأضاف أنها تضر في الوقت ذاته بالسلطة الفلسطينية.



وبعد ذلك بأيام، قال يوهانس فيشنر، المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، لشبكة التحرير الألمانية عن حظر علم "حماس": "نحن نجري محادثات مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وقد يأتي القرار في وقت مبكر في بداية يونيو "حزيران".

ويتعلق الأمر على وجه التحديد، بإمكانية تعديل الفقرة 86 أ من القانون الجنائي، بحيث لا تنص فقط على حظر المنظمات المعادية للدستور، لكن أيضا المنظمات الإرهابية.

وقال فيشر "نقوم حاليا بفحص ذلك، لأن رفع علم منظمة إرهابية يعرض أمن المواطنين للخطر أيضا".

ويملك الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الأغلبية المطلوبة لتمرير التعديل القانون المطلوب لحظر علم "حماس" في البرلمان الألماني.