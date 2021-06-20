دولة الإمارات تقدم 14,4 مليون جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تقديم 31,606 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأحد، 14,460,522 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 146.21 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.