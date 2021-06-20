شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخي يستهدف «عين الأسد» غربي العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف هجوم بصاروخ الأحد قاعدة عين الأسد، التي تضم عسكريين أمريكيين في محافظة الأنبار في غرب العراق، على ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.

بالمجمل استهدف 43 هجوماً المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف، في هجمات غالباً ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وتثير هذه الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف في العراق.

ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات لا تشكل خطراً على عددهم فقط بل تهدد أيضاً قدرتهم على مكافحة تنظيم «داعش» الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد.

وأدّت الهجمات منذ بداية العام إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين، فيما بلغت مستوى جديداً منتصف نيسان/إبريل حين نفّذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أمريكيين في مطار أربيل شمال البلاد.