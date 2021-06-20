شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تترأس اجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار الإثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وام)

تترأس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري الاجتماع ال 59 للمجلس التنفيذي لاتفاقية رامسار التي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من أجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الأراضي الرطبة في الحاضر والمستقبل وتدارك المهام الأساسية للأراضي الرطبة وتنمية دورها الاقتصادي والثقافي والعلمي وقيمتها الترفيهية.

يشارك في المؤتمر الذي تستضيفه مدينة جلاند في سويسرا وفد من الدولة برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة يضم فريقاً من وزارة التغير المناخي والبيئة .

يناقش المؤتمر عدداً من القضايا البيئية المهمة منها كيفية مواصلة الحفاظ على المناطق البيئية الرطبة من خلال آليات علمية حديثة، ومسألة تأجيل موعد المؤتمر العام للاتفاقية والمقرر عقده في مدينة ووهان الصينية ودراسة الحلول البديلة لاستمرارية العمل وفق المعطيات الراهنة على صعيد صعوبة السفر والتواصل وعقد الدورات والورش.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تترأس مؤتمر اتفاقية رامسار منذ أكتوبر 2018 على أن يتم تسليم الرئاسة للصين وفق آليات المؤتمر وبنوده.