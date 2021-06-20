شكرا لقرائتكم خبر عن 36 % من طاقة العالم تستهلك في الإنشاءات والبناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية إن قطاع التشييد والبناء في العالم يستهلك 36٪ من الطاقة العالمية في الإنشاءات والبناء، تبعاً لآخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو ما أدى إلى زيادة الانبعاثات الملوثة بنسبة 2٪.

وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في «المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات»، ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر، موضحة أن مصر تعمل على وضع مزيد من السياسات في هذا الإطار.

وأضافت فؤاد في كلمتها أن الفترة الماضية شهدت اعتماد 16 مواصفة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في الطرق، بالتعاون بين وزارة البيئة ومركز بحوث الإسكان والبناء.