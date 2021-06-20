شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرضي الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط 2021 اليوم حضورياً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سيجتمع اليوم الاثنين في دبي نخبة من أبرز المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال الطب والرعاية الصحية من أكثر من 150 دولة لافتتاح معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط 2021، أكبر معرضين للرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ينطلق معرض الصحة العربي 2021 تحت شعار «بالأعمال نتّحد ودفع الصناعة إلى الأمام»، إذ ستعمل الأحداث المشتركة على تنشيط قطاع الرعاية الصحية بعد الصعوبات والتحديات التي سببتها تفشي الجائحة بعدما حقق كلا المعرضين أعمالاً وصفقات تجارية تزيد قيمتها على 3.7 مليار درهم إماراتي خلال نسخة 2020 من المعرضين، وبزيادة سنوية بنسبة 3.7%.

وبهذه المناسبة قال ووتر مولمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفورما ماركيتس:« كان لكلٍ من معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط دور فعال في دعم طموحات الإمارات في أن تصبح مركزًا للرعاية الصحية والتجارة والأعمال، وتعد فرصة استضافة حدث حضوري كشهادة على استراتيجية التطعيم الناجحة التي تتبعها حكومة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد أيضًا على رغبة العاملين في مجال الرعاية الصحية للالتقاء معًا للتواصل ومناقشة مستقبل الصناعة والقيام بالأعمال التجارية وإبرام الصفقات.

ومن المتوقع أن يحضر النسخة الحية في كلا المعرضين أكثر من 20 ألف متخصص في الرعاية الصحية والمختبرات والتجارة مع انضمام العديد منهم افتراضياً عبر الإنترنت، وقد أدرج كلا المعرضين هذا العام نسخة افتراضية منهما لمدة شهرين لتوفير إمكانية التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى الخاص بالصناعة لآلاف المشاركين الدوليين مع دعم الزائرين محليًا لجدولة اجتماعات حية وجهًا لوجه في الأحداث الحضورية لكلا المعرضين.

ويستضيف معرض آراب هيلث في عامه السادس والأربعين أكثر من 1500 شركة عارضة من 62 دولة و20 جناحاً وطنياً متخصصاً للدول، بما فيها كل من: ألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وسيكون الابتكار والتكنولوجيا موضوعاً رئيسياً لهذه النسخة من المعرض، بوجود نخبة من الشركات الكبيرة وقادة هذا المجال، بما في ذلك كانون وفيليبس لاستعراض آخر وأحدث منتجاتهم من المعدات الطبية وكل ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

وتأكيدًا على التزام معرض آراب هيلث بدعم المبتكرين في قطاع الرعاية الصحية، فقد تم إنشاء مسابقة الشركات الناشئة للرعاية الصحية والتي ستضم مجموعة من الشركات الإقليمية والدولية التي تعرض أحدث ابتكاراتها، حيث ستضم هذا العام 13 شركة محلية ودولية و8 شركات ناشئة في مجال الرعاية الصحية ستكون معروضة بإذن من وكالة التجارة الإيطالية.

ويشهد مؤتمر «آراب هيلث 2021» مشاركة أكثر من 300 متحدث إقليمي ودولي من خلال تسعة مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية وثلاثة مؤتمرات غير معتمدة، حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك الأدوية الصيدلانية واكتشاف الأدوية والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والصحة الرقمية.

سيقام معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض الصحة العربي، والذي سوف يقام تحت شعار «إعادة تشكيل مستقبل التشخيص»، وسيتم تسليط الضوء فيه على أحدث الابتكارات من أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم.

سيتم التركيز بشكل خاص في النسخة العشرين من معرض ميدلاب الشرق الأوسط على الخطط الاستراتيجية للمختبرات الطبية في عام 2022 وما بعده، إذ تشمل الموضوعات الرئيسية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الحدث: التطورات العلمية والتقنيات الجديدة والمراجعة المستمرة لمعايير الجودة واللوائح الدولية.

إن الهدف الرئيسي من إقامة معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط هو توفير التعليم والحلول اللازمة لتطوير المهارات المختبرية وتحسين وظائف المختبر لأكثر من 3500 مندوب في المؤتمر في سبيل دعم تطورات الرعاية الصحية في المنطقة.