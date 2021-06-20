شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «شؤون المواطنين» ومستشفى عجمان التخصصي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

وقّع مكتب شؤون المواطنين في عجمان ومستشفى عجمان التخصصي العام، مذكرة تفاهم بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين من أبناء الإمارة بأسعار مخفضة.

وقّع المذكرة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين وفاطمة علي بن عمير، المدير العام للمستشفى بالوكالة، وذلك بحضور مريم علي المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين.

وأكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، عقب التوقيع، حرص مكتب شؤون المواطنين على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى إسعاد المواطنين، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع مستشفى عجمان التخصصي تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مكتب شؤون المواطنين بتعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية وتوحيد الجهود من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين كافة.

من جانبها، أعربت فاطمة بن عمير عن سعادتها بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين، موضحة أن المذكرة تتضمن تقديم خصومات بنسبة 50 في المئة لحاملي بطاقة تستاهل وأقاربهم من الدرجة الأولى.