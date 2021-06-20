شكرا لقرائتكم خبر عن كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي تحصل على تجديد الاعتماد الأكاديمي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي مجدداً على الاعتماد الأكاديمي العالمي من «اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة» (AACSB) لخمسة أعوام جديدة، وذلك اعترافاً بجهود الجامعة في الارتقاء بمنظومة تدريس إدارة الأعمال ومواصلة الالتزام بتعزيز الإدارة الاستراتيجية والابتكار ونجاح الطلبة والقيادة الفكرية المؤثرة.

وجاء تجديد الاعتماد اعترافاً بجهود الكلية والتزامها بتعزيز جودة برامج البكالوريوس والدراسات العليا والارتقاء بها، حيث استطاعت كلية إدارة الأعمال الحصول على اعتمادات عالمية لبرامج الأعمال من مؤسسات أكاديمية متخصصة ومرموقة على مستوى العالم، وبذلك، تواصل الكلية الحفاظ على مكانتها ضمن 901 مؤسسة أكاديمية لإدارة الأعمال في 58 دولة حاصلة على اعتماد اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة، كما أنها حاصلة على اعتماد (EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، علماً أن 1% فقط من كليات إدارة الأعمال حول العالم حاصلة على هذين الاعتمادين معاً، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد برامج الكلية من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة: «لقد قطعنا على مدى الأعوام القليلة الماضية شوطاً طويلاً نحو تحقيق أهداف الكلية، مواصلين التركيز على توفير برامج وأساليب تدريس ومشاريع بحثية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية التي تنعكس إيجاباً على التفوق الأكاديمي لدى الطلبة وتدعم مسيرتهم العلمية».

وتحظى الجامعات المعتمدة من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم بفضل جودة برامجها التعليمية، كما يحصل خريجوها على عدد من الامتيازات، بما في ذلك الدورات والبرامج الرائدة التي تسهم في إعدادهم ليصبحوا قادة عالميين يتمتعون بالإمكانات والمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل مشرق في المجالات ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم منهج دراسي شامل ومعزز للطلبة، كما يتم منحهم إمكانية الحصول على العديد من الفرص التعليمية والوظيفية المتميزة.

وتعمل كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي على خلق بيئة تعليمية تسد الفجوة بين التعليم النظري والعملي، كما تلتزم تجاه طلبتها بتعزيز جهود البحث العلمي ونظم التدريس والتعلم لتحقيق أعلى مستويات التفوق الأكاديمي .

وتضم الكلية حالياً أكثر من 2000 طالب وطالبة ضمن برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهي أول كلية في أبوظبي تقدم برنامجاً للدكتوراه.

ويُعتبر اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة مؤسسة عالمية غير ربحية تعزز التواصل بين الأكاديميين والطلبة ورواد الأعمال لتحقيق هدف مشترك قائم على خلق جيل جديد من القادة المتميزين في المستقبل.

ويلتزم الاتحاد بأعلى معايير التميز منذ عام 1916، حيث يقدم خدمات ضمان الجودة، وتميز تعليم إدارة الأعمال، والتعلم والتطوير لأكثر من 1700 عضو وأكثر من 900 كلية إدارة أعمال معتمدة في جميع أنحاء العالم.