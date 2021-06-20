شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» ترفع قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة إلى 490 مليون جالون يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن وصول قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة إلى 490 مليون جالون يومياً، بعد إضافة وحدات جديدة متطورة في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO).

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه وتوفير خدمات متميزة لأكثر من مليون متعامل في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة مدعومة بأصول تتجاوز قيمتها 182 مليار درهم تمتلكها الهيئة والشركات التابعة لها، واستثمارات تصل إلى 86 مليار درهم على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه».

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D, E, G, K, L, M)، إضافة إلى وحدتين بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون جالون من المياه يومياً، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون جالون يومياً من مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وأكد الطاير أن الهيئة تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل إلى 303 ملايين جالون يومياً بحلول عام 2030 لتصل إلى 42% مقارنة بنسبة 13% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً، ومن أهم المشاريع التي نفذتها الهيئة مؤخراً بتقنية التناضح العكسي مشروع تحلية مياه البحر في المحطة (K) في مجمع محطات جبل علي بقدرة إنتاجية 40 مليون جالون يومياً وباستثمارات إجمالية بلغت 897 مليون درهم.

وأوضح المهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تستخدم تقنيات ذكية متطورة تسمح بالتحكم الفعال في محطات التحلية ومراقبتها بما يعزز التوافرية والاعتمادية. وللمرة الأولى استخدمت الهيئة في المحطة (K) لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي نظام التعويم بالهواء المذاب (DAF) لمعالجة المياه وإزالة أي ملوثات قد تكون بها قبل بدء عملية التحلية وتساعد هذه التقنية على مواصلة تحلية مياه البحر في مختلف الظروف بما في ذلك أثناء المد الأحمر، حيث ترتفع مستويات المواد الصلبة العالقة ودرجة العكارة في مياه البحر، كما أن نظام التناضح العكسي لتحلية مياه البحر والذي يتضمن أغشية من مرحلتين يضمن الجودة العالية لمياه الشرب. إضافة إلى ذلك تتضمن محطة التحلية بتقنية التناضح العكسي أجهزة لاستعادة الطاقة ذات كفاءة عالية تصل إلى 96% مستفيدةً من ضغط المياه الراجعة من أغشية التحلية الأولية وإعادة إدخالها مرة أخرى برفقة مياه التغذية الجديدة الداخلة إلى أغشية التحلية الأولية، وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء في مضخة الضغط العالي بما يعزز كفاءة عملية التحلية بشكل كبير.