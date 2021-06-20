"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة وباكو بدءًا من 11 يوليو المقبل

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أعلنت "العربية للطيران" عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى باكو في أذربيجان بدءًا من 11 يوليو/تموز المقبل.



وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

وحرصت "العربية للطيران" منذ بدء جائحة "كوفيد 19" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية.

حيث بدأت "العربية للطيران" منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتوفير تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها.

وتشمل هذه التدابير كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل نظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة "HEPA" الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وسلامة أثناء السفر. كما تحرص الشركة دائما على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

والعام الماضي، حصدت "العربية للطيران" جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في العام" خلال النسخة 14 من حفل توزيع جوائز مجلة "آفييشن بزنس" الذي أقيم في دبي.