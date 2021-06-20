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الصحة الصينية تعلن أنها أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

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محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الصينية أنها أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس .

 

ولم تحدد الوزارة نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل.

 

ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة.

 

وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز الجمعة عتبة 2.5 مليار جرعة، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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