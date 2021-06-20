شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف عام .. ليبيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية في ليبيا اليوم الأحد انطلاق أولى رحلاتها إلى تونس بعد انقطاع استمر قرابة عام.

وقالت الخطوط الليبية ، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"اليوم :"انطلقت رحلتنا الأولى بالجدول الصيفي لعام 2021 متوجهة إلى مطار تونس قرطاج من مطار مصراتة الدولي بعد انقطاع دام قرابة العام"

وأضافت أن ذلك جاء في الموعد الزمني المجدول ، متمنية للجميع رحلة ممتعة وسعيدة.

وكانت الخطوط التونسية استأنفت رحلاتها إلى مطارات ليبيا في 17 مايو الماضي بعد انقطاع استمر لسبع سنوات بسبب تردي الوضع الأمني.